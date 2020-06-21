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    РФС может ужесточить регламент РПЛ — техническое поражение за коронавирус

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    Руководство РФС недовольно тем, как проходит возобновление чемпионата России по футболу. В первом после рестарта туре игроки сразу двух команды сдали положительные тесты на коронавирус и отправились на карантин.

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    По данным источников LiveSport.Ru в РФС, на данный момент не рассматривается вариант вновь остановить проведение РПЛ. При этом в ближайшие дни может быть рассмотрен вопрос об ужесточении регламента в части соблюдения необходимых медицинских протоколов.

    Один из возможных вариантов — автоматическое техническое поражение со счетом 0:3 в случае, если сразу несколько игроков клуба сдали положительный тест на COVID-19.

    В текущей версии регламента такой вариант прописан, но лишь как крайняя мера, когда нет возможности перенести игру на другую дату и/или согласия одной из команд на это. Кроме того, допускается вариант с допуском на игру молодежного состава.

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    • Именно вариант с молодежным составом был задействован в матче «Сочи» — «Ростов». Ростовчане привезли в Сочи дебютантов, самому взрослому из которых было 19 лет. По данным тех же источников LiveSport.Ru в РФС негативно восприняли подобный опыт, и прежде всего из-за волны общественного осуждения произошедшего.

    Повторения подобного РФС постарается избежать, для чего и моет ужесточить регламент.

    Напомним, спустя сутки после матча «Сочи» — «Ростов», РФС вынужден решать, что делать с игрой «Краснодар» — «Динамо». Сразу несколько игроков московского клуба подцепили коронавирус. Москвичи запросили у южан перенос поединки на другую дату и получили положительный ответ. 0

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