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    «Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо». Слово за РПЛ

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    Матч 23 тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Динамо» будет перенесен. Краснодарский клуб дал свое согласие на это.

    Кирилл Новиков, главный тренер «Динамо»
    Кирилл Новиков, главный тренер «Динамо»

    По данным источников LiveSport.Ru, около полуночи 21 июня переговоры между клубами были завершены — «Краснодар» пошел навстречу «Динамо», дав добро на перенос матча 23 тура.

    «Бело-голубые» запросили перенос из-за как минимум двух случаев положительных тестов на коронавирус. Заразились полузащитник Шарль Каборе и нападающий Клинтон Нжи. Возможно, это не окончательный список.

    Официально матч будет перенесен только после согласия РПЛ. На данный момент его пока нет.

    Новая дата будет определена после, однако, как и в случае матча «Сочи» — «Ростов», окно в календаре только одно — 19 июля.

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    • Что будет в случае, если в «Динамо» появятся новые случаи коронавируса или за неделю нынешние заболевшие не получат отрицательный результат теста, — вопрос пока открытый. Следующий матч у столичного клуба намечен уже на субботу, 27 июня против ЦСКА.

    Напомним, 23-й тур РПЛ — первый после паузы, вызванной всеобщим карантином на фоне пандемии COVID-19. Накануне рестарта турнира массовые положительные тесты были сданы в «Ростове». Значительная часть команды и тренерского штаба отправилась на карантин.

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    • На матч против «Сочи» приехала молодежная команда «Ростова» и проиграла 1:10.

    Отметим, что в случае, если бы «Краснодар» не согласился на перенос игры с «Динамо», москвичам пришлось бы тоже в срочном прядке отправлять на выездной матч молодежный состав. Или согласиться на техническое поражение 0:3. 0

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