«Леванте» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт гостями на 46-й минуте. После длинной передачи из глубины поля убежал в прорыв по левому флангу атаки Эль-Хаддади и прострелил на дальнюю штангу, где Люк де Йонг ударом с нескольких метров отправил мяч в цель.

А на 87-й минуте Мирамон прострелил с правого фланга атаки во вратарскую «Севильи», где Вацлик отбил мяч на Диего Карлоса и рикошетом от защитника гостей снаряд залетел в ворота.

После этого матча «Севилья» с 51 очком идет на 3-м месте в таблице чемпионата Испании, а «Леванте» с 35 очками на 12-м месте. 0