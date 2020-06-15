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    «Севилья» упустила победу у «Леванте» из-за автогола

    «Леванте» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт гостями на 46-й минуте. После длинной передачи из глубины поля убежал в прорыв по левому флангу атаки Эль-Хаддади и прострелил на дальнюю штангу, где Люк де Йонг ударом с нескольких метров отправил мяч в цель.

    А на 87-й минуте Мирамон прострелил с правого фланга атаки во вратарскую «Севильи», где Вацлик отбил мяч на Диего Карлоса и рикошетом от защитника гостей снаряд залетел в ворота.

    После этого матча «Севилья» с 51 очком идет на 3-м месте в таблице чемпионата Испании, а «Леванте» с 35 очками на 12-м месте. 0

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