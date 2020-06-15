Флик: «Бавария» хочет решить вопрос с чемпионством в Бремене

Главный тренервысказался о победе своих подопечных над менхенгладбахской(2:1).

«Это была непростая работа. Мы знали заранее, что придется пойти на некоторые кадровые перестановки. Это важно, особенно после кубкового поединка в середине недели. У "Боруссии" же была полная неделя для восстановления...

Столь напряженный сезон забирает у каждого клуба практически все силы. Однако я счастлив, что мы победили и сохранили отрыв от второго места. В Бремене мы хотим решить вопрос с чемпионством и продолжить победную серию», — цитирует главного тренера официальный сайт мюнхенцев.

16 июня «Бавария» на выезде встретится с бременским «Вердером» и в случае победы досрочно станет чемпионом Германии сезона-2019/20. 0