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    Сборная России осталась на 38 позиции в рейтинге ФИФА

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    Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, сообщает официальный сайт организации.

    Сборная России
    Сборная России

    В активе российской команды 1470 очков. Отметим, что рейтинг не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса.

    Лидерство в нем по-прежнему сохраняет сборная Бельгии, на второй строке находится Франция, а замыкает тройку национальная команда Бразилии.

    Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА от 11 июня:

    1. Бельгия — 1765 очков
    2. Франция — 1733
    3. Бразилия — 1712
    4. Англия — 1661
    5. Уругвай — 1645
    6. Хорватия — 1642
    7. Португалия — 1639
    8. Испания — 1636
    9. Аргентина — 1623
    10. Колумбия — 1622…
    38. Россия — 1470. 0

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