Сборная России осталась на 38 позиции в рейтинге ФИФА

Сборнаясохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, сообщает официальный сайт организации.

В активе российской команды 1470 очков. Отметим, что рейтинг не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса.

Лидерство в нем по-прежнему сохраняет сборная Бельгии, на второй строке находится Франция, а замыкает тройку национальная команда Бразилии.

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА от 11 июня:

1. Бельгия — 1765 очков

2. Франция — 1733

3. Бразилия — 1712

4. Англия — 1661

5. Уругвай — 1645

6. Хорватия — 1642

7. Португалия — 1639

8. Испания — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбия — 1622…

38. Россия — 1470. 0