Сборная России осталась на 38 позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России
globallookpress.com
В активе российской команды 1470 очков. Отметим, что рейтинг не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса.
Лидерство в нем по-прежнему сохраняет сборная Бельгии, на второй строке находится Франция, а замыкает тройку национальная команда Бразилии.
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА от 11 июня:
1. Бельгия — 1765 очков
2. Франция — 1733
3. Бразилия — 1712
4. Англия — 1661
5. Уругвай — 1645
6. Хорватия — 1642
7. Португалия — 1639
8. Испания — 1636
9. Аргентина — 1623
10. Колумбия — 1622…
38. Россия — 1470. 0