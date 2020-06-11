ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финал ЛЧ может пройти в ЛиссабонеЕврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов
  • 23:49
    • «Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
  • 23:19
    • «Бенфика» упустила победу над «Портимоненсе»
  • 20:27
    • Кашшаи: VAR будет работать на 95-98% матчей РПЛ
  • 20:16
    • Регламент Кубка Италии будет временно изменен
  • 19:50
    • Лигу Европы могут доиграть в Германии
    Все новости спорта

    Дивеев — единственный россиянин, кто может заиграть в АПЛ, считает Газизов

    Футбол ЦСКА Уфа РПЛ Футбол России АПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о перспективах защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

    Игорь Дивеев
    Игорь Дивеев

    20-летний защитник перешел в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019 года. В чемпионате России Дивеев провел 29 матчей за армейский клуб.

    «Вообще не жалею [о продаже]. За 600 тысяч? Какое? Полтора миллиона. Чуть-чуть больше даже с бонусами. Вопрос в другом. Я считаю, что этот игрок должен быть прогрессировать.

    Там ситуация произошла, что в клубе был спад большой и, конечно, молодому не так сильно доверяли. И в этот момент единственным местом, где Игорь мог себя развить, был ЦСКА.

    Тут выбор был единственный. Там есть Михалыч — все, я понимал. Вариант — только Михалыч.

    Мало того, я понимаю, что сегодня единственный игрок, который может играть в АПЛ из России, — это Дивеев.

    Единственный! Он на этом уровне остался, но может его перепрыгнуть, у него есть все возможности.

    Есть игроки в России, которые лучше него, но это их потолок», — сказал Газизов в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 2-8 июня
  • 09/06/2020 в 00:49
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Бетис»
  • 1.95
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится севильское дерби?
  • «Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выйдет ли «Бавария» в финал Кубка Германии?
  • «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Приблизится ли «Витория Гимарайнш» к топ-4?
  • «Белененсеш» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Возвращение Ла Лиги. Битва «Большой Двойки», «Эспаньол» в опасности и кудесник МессиВсе что нужно знать о возобновляющемся чемпионате Испании по футболу 09/06/2020 в 23:450
  • 21:06
    • Последнее тестирование на коронавирус в АПЛ дало один положительный результат
  • 18:49
    • Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году
  • 16:52
    • Утверждена дата возобновления сезона в MLS
    Габриэль Батистута Футбол Жаркий матч золотого сезона «Ромы». О римском дерби в 2001-м годуДо рестарта чемпионата Италии осталось совсем чуть-чуть, перед его возобновлением вспомним о сезоне, в котором «скудетто» завоевала «Рома» 09/06/2020 в 22:150
  • Экспресс дня

  • Что принесет первый матч Примеры после рестарта?
  • 3.45
    •
  • 00:56
    • СМИ: ЦСКА — фаворит в борьбе за Ларина
  • 00:41
    • «Боруссия» Д готова продать Санчо на 115 млн евро
  • 00:38
    • Шунин: Наша сборная выступает достойно — это говорит об уровне РПЛ
    Тимо Вернер Футбол Трансферный дайджест. 2-8 июняКуда перейдет Вернер, договорится ли «Барселона» с «Интером», уедет ли Миранчук в Италию и другие трансферные новости последних дней 09/06/2020 в 00:490
  • 16:36
    • «Локомотив» и «Сельта» не могут сойтись в цене на Смолова
  • 15:15
    • «Зенит» предложил Смольникову новый контракт
  • 11:18
    • Федерер пропустит остаток этого сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Прогноз на матч Белененсеш — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Тондела — Авеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.45
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие