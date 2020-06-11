Дивеев — единственный россиянин, кто может заиграть в АПЛ, считает Газизов

Генеральный директор «Уфы»поделился мнением о перспективах защитника ЦСКА

20-летний защитник перешел в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019 года. В чемпионате России Дивеев провел 29 матчей за армейский клуб.

«Вообще не жалею [о продаже]. За 600 тысяч? Какое? Полтора миллиона. Чуть-чуть больше даже с бонусами. Вопрос в другом. Я считаю, что этот игрок должен быть прогрессировать.

Там ситуация произошла, что в клубе был спад большой и, конечно, молодому не так сильно доверяли. И в этот момент единственным местом, где Игорь мог себя развить, был ЦСКА.

Тут выбор был единственный. Там есть Михалыч — все, я понимал. Вариант — только Михалыч.

Мало того, я понимаю, что сегодня единственный игрок, который может играть в АПЛ из России, — это Дивеев.

Единственный! Он на этом уровне остался, но может его перепрыгнуть, у него есть все возможности.

Есть игроки в России, которые лучше него, но это их потолок», — сказал Газизов в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel. 0