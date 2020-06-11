Дивеев — единственный россиянин, кто может заиграть в АПЛ, считает Газизов

20-летний защитник перешел в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019 года. В чемпионате России Дивеев провел 29 матчей за армейский клуб.
«Вообще не жалею [о продаже]. За 600 тысяч? Какое? Полтора миллиона. Чуть-чуть больше даже с бонусами. Вопрос в другом. Я считаю, что этот игрок должен быть прогрессировать.
Там ситуация произошла, что в клубе был спад большой и, конечно, молодому не так сильно доверяли. И в этот момент единственным местом, где Игорь мог себя развить, был ЦСКА.
Тут выбор был единственный. Там есть Михалыч — все, я понимал. Вариант — только Михалыч.
Мало того, я понимаю, что сегодня единственный игрок, который может играть в АПЛ из России, — это Дивеев.
Единственный! Он на этом уровне остался, но может его перепрыгнуть, у него есть все возможности.
Есть игроки в России, которые лучше него, но это их потолок», — сказал Газизов в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel. 0