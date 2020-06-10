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    Игнашевич и Мусаев подали документы на обучение на лицензию категории Pro

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    Старшие тренеры московского «Торпедо» и «Краснодара» Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев подали документы для поступления в Академию тренерского мастерства для обучения на тренерскую лицензию категории Pro.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    Вступительные экзамены были запланированы на 10 июня, однако были отложены из-за пандемии коронавируса.

    «До 13 июня идет прием документов, не только они, а и другие претенденты подадут документы.

    13 июня вечером или 14-го утром мы сможем сказать, кто вообще подал документы.

    Процесс обучения, скорее всего, начнется 16 июня, а 14-го или 15-го будут проходить вступительные экзамены», — сообщил ТАСС генеральный директор Академии Андрей Лексаков.

    Игнашевич начал тренерскую карьеру в «Торпедо» в 2019 году. Из-за отсутствия у него требуемой тренерской лицензии главным тренером команды был заявлен Николай Савичев.

    В сезоне-2019/20 экс-защитник ЦСКА был оштрафован КДК РФС за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера.

    Летом 2019 года «Краснодар» получил штраф от УЕФА в размере 50 тысяч евро за нарушение принципов работы главного тренера.

    На тот момент Мусаев имел лицензию категории A, однако по требованиям УЕФА, каждый кандидат на получение лицензии Pro должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года.

    Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова, из-за отсутствия у него соответствующей лицензии главными тренерами команды были заявлены Олег Фоменко (сезон-2018/19) и Сергей Матвеев (сезон-2019/20). 0

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