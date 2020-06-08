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    Месси и Суарес успеют восстановиться к матчу с «Мальоркой»

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен оценил функциональное состояние нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса, который имели некоторые проблемы со здоровьем.

    Лионель Месси и Луис Суарес
    Лионель Месси и Луис Суарес

    «У Лео небольшое растяжение связки — ничего серьезного. Он в порядке и сможет сыграть с "Мальоркой". Мы будем оценивать ситуацию — нужно помнить, что у нас не слишком глубокая обойма. Посмотрим, сумеет ли он регулярно выходить на поле в оставшихся матчах, но, безусловно, я бы хотел, чтобы Месси играл всегда.

    Сейчас больше вопросов по Суаресу. Он отлично проявил себя под нагрузками и пребывает в лучшей форме, чем мы даже думали. Тем не менее, нужно не забывать, что Луис перенес операцию. Мы понаблюдаем за ним на этой неделе и поймем: выпускать его в основе или же на замену», — цитирует тренера AS.

    Матч «Барселона» — «Мальорка» запланирован на 13 июня. 0

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