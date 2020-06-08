Хеведес: Для меня было честью играть за «Локомотив»

Немецкий защитникобратился к болельщикам «Локомотива».

Ранее московский клуб объявил о расторжении контракта с игроком.

«Дорогие болельщики "Локомотива"! Хочу поблагодарить вас за полтора года, которые мы провели вместе. Для меня было честью играть за "Локомотив".

У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов с такими большими командами, как "Ювентус", "Атлетико" и "Шальке".

Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб за то, что он пошел мне навстречу и вместе мы нашли решение, которое устроило обе стороны.

Желаю вам всего наилучшего, успехов в концовке чемпионата и в следующем сезоне. Надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов, где "Локомотив" и должен выступать. Вперед, "Локо"! Вот что я скажу», — приводит слова Хеведеса пресс-служба «Локомотива». 0