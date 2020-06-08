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    Хеведес: Для меня было честью играть за «Локомотив»

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    Немецкий защитник Бенедикт Хеведес обратился к болельщикам «Локомотива».

    Бенедикт Хеведес
    Бенедикт Хеведес

    Ранее московский клуб объявил о расторжении контракта с игроком.

    «Дорогие болельщики "Локомотива"! Хочу поблагодарить вас за полтора года, которые мы провели вместе. Для меня было честью играть за "Локомотив".

    У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов с такими большими командами, как "Ювентус", "Атлетико" и "Шальке".

    Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб за то, что он пошел мне навстречу и вместе мы нашли решение, которое устроило обе стороны.

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    • Желаю вам всего наилучшего, успехов в концовке чемпионата и в следующем сезоне. Надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов, где "Локомотив" и должен выступать. Вперед, "Локо"! Вот что я скажу», — приводит слова Хеведеса пресс-служба «Локомотива». 0

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