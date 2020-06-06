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    Тренер «Баварии»: Хорошо, что мы сначала уступали, а затем наверстали упущенное

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о победе над «Байером» (4:2) в матче 30-го тура Бундеслиги.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Главное в футболе — победа, и в 2020-м мы это доказываем впечатляющим образом.

    В начале матча у нас были кое-какие проблемы, и соперник заслуженно открыл счет, но затем мы отыгрались.

    Это показывает наше отношение к делу, наш менталитет. Хорошо, что мы сначала уступали, а затем наверстали упущенное.

    Голевые рекорды? Главное, чего мы хотим, — это стать чемпионами. Впереди еще четыре игры. Все остальное — бонус. Если мы его получаем, то это славно

    Что касается дисквалификации Левандовского и Мюллера — это очень досадно, но нужно принять это. Два других футболиста выйдут в матче против менхенгладбахской "Боруссии", и это тоже хорошо.

    Важно, что они оба целиком сыграют в среду», — цитирует Флика Franken Post. 0

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