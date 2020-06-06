Тренер «Баварии»: Хорошо, что мы сначала уступали, а затем наверстали упущенное

Главный тренер «Баварии»поделился мнением о победе над(4:2) в матче 30-го тура Бундеслиги.

«Главное в футболе — победа, и в 2020-м мы это доказываем впечатляющим образом.

В начале матча у нас были кое-какие проблемы, и соперник заслуженно открыл счет, но затем мы отыгрались.

Это показывает наше отношение к делу, наш менталитет. Хорошо, что мы сначала уступали, а затем наверстали упущенное.

Голевые рекорды? Главное, чего мы хотим, — это стать чемпионами. Впереди еще четыре игры. Все остальное — бонус. Если мы его получаем, то это славно

Что касается дисквалификации Левандовского и Мюллера — это очень досадно, но нужно принять это. Два других футболиста выйдут в матче против менхенгладбахской "Боруссии", и это тоже хорошо.

Важно, что они оба целиком сыграют в среду», — цитирует Флика Franken Post. 0