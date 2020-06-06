Владелец «Фиорентины» надеется сохранить Кьезу в клубе

Владелецнадеется, что вингеростанется в клубе на долгие годы.

«Я думаю, что Федерико понимает амбиции "Фиорентины". В ближайшие пять лет мы ставим себе большие цели. Мы хотим, чтобы в "Фиорентину" футболисты приходили, а не уходили из клуба», — приводит слова Коммиссо Football Italia.

«Хочу, чтобы Кьеза, Кастровилли и Влахович стали легендами клуба», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кьеза еще в апреле согласовал контракт с «Ювентусом».

В этом сезоне Кьеза принял участие в 23 матчах Серии А, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. 0