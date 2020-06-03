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    «Айнтрахт» крупно обыграл «Вердер», Ильзанкер оформил дубль

    «Вердер» — «Айнтрахт»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Бременский «Вердер» потерпел домашнее поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (0:3) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет в матче на 61-й минуте. Костич исполнил классную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Андре Силва сыграл на опережение и точным ударом головой отправил мяч в цель.

    На 81-й минуте, после подачи с углового с правого фланга на ближнюю штангу, Бас Дост головой продлил полет мяча дальше во вратарскую, где Штефан Ильзанкер ударом в касание замкнул передачу.

    А на 90-й минуте Де Гузман навесил со штрафного с правого фланга на дальнюю штангу, где Ильзанкер точным ударом головой с линии вратарской отправил мяч точно в цель.

    «Айнтрахт» набрал 35 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Вердер» упустил возможность покинуть зону вылета и с 25 очками остался на 17-м месте в чемпионате.

    Бундеслига. 24-й тур
    «Вердер» — «Айнтрахт Ф» — 0:3 (0:0)
    Голы: Андре Силва, 60 (0:1). Ильзанкер, 81 (0:2). Ильзанкер, 90 (0:3)«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Фогт (Вольтемаде, 83), Гебре Селассие, Велькович, Фридль (Аугустинссон, 76), Классен, Эггештайн, Бартельс (Рашица, 62), Зельке (Саджент, 62), Осако (Биттенкурт, 76)«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Туре, Роде (Ильзанкер, 81), Кор, Костич, Гачинович, Камада (Соу, 77), Андре Силва (Дост, 77)Предупреждения: Бартельс, 3. Хинтереггер, 14. Велькович, 87
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