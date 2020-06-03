«Вердер» — «Айнтрахт»: счет матча 0:3, обзор голов

Бременскийпотерпел домашнее поражение от франкфуртского(0:3) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

Гости открыли счет в матче на 61-й минуте. Костич исполнил классную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Андре Силва сыграл на опережение и точным ударом головой отправил мяч в цель.

На 81-й минуте, после подачи с углового с правого фланга на ближнюю штангу, Бас Дост головой продлил полет мяча дальше во вратарскую, где Штефан Ильзанкер ударом в касание замкнул передачу.

А на 90-й минуте Де Гузман навесил со штрафного с правого фланга на дальнюю штангу, где Ильзанкер точным ударом головой с линии вратарской отправил мяч точно в цель.

«Айнтрахт» набрал 35 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Вердер» упустил возможность покинуть зону вылета и с 25 очками остался на 17-м месте в чемпионате.