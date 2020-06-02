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    «Реал» будет доигрывать сезон на нейтральном стадионе

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    Мадридский «Реал» не будет играть свои оставшиеся домашние матчи испанского чемпионата на клубном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Стадион «Альфредо ди Стефано»
    Стадион «Альфредо ди Стефано»

    Оставшиеся поединке пройдут на арене резервной команды «Альфредо ди Стефано», сообщил президент «сливочных» Флорентино Перес.

    «Мы приняли решение провести все оставшиеся домашние матчи чемпионата на поле резервной команды. Это решение позволит нам продвинуться в работе на основном стадионе», — цитирует Переса Goal.

    Чемпионат Испании, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится с 11 июня. В первом матче после паузы «Реал» примет «Эйбар» 14 июня, всего «Реалу» осталось провести шесть домашних матчей. 0

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