«Реал» будет доигрывать сезон на нейтральном стадионе

Мадридскийне будет играть свои оставшиеся домашние матчи испанского чемпионата на клубном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Оставшиеся поединке пройдут на арене резервной команды «Альфредо ди Стефано», сообщил президент «сливочных» Флорентино Перес.

«Мы приняли решение провести все оставшиеся домашние матчи чемпионата на поле резервной команды. Это решение позволит нам продвинуться в работе на основном стадионе», — цитирует Переса Goal.

Чемпионат Испании, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится с 11 июня. В первом матче после паузы «Реал» примет «Эйбар» 14 июня, всего «Реалу» осталось провести шесть домашних матчей. 0