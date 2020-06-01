Малафеев о вариантах для Дзюбы в 2018-м: Греция, Турция. Из топ-5 интереса не было

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита»высказался о взаимоотношениях с форвардом сине-бело-голубых

«Давайте обсудим последовательность высказываний Дзюбы. Он говорит, будто я принял решение, чтобы его в "Зените" не было.

Абсурд! Я только-только приступил к работе в клубе — и что, первым делом побежал к главному тренеру или президенту с предложением убрать Дзюбу?

Ни я, ни другие руководители не виноваты, что он не нашел общего языка с Манчини. Вот Семак подобрал к Дзюбе ключик — и тот хорошо играет, забивает, отдает.

С итальянцем контакта не получилось. И мне сказали: "Раз Манчини он не нужен, ищи ему команду". Отыскали, за границей. С точки зрения игровой практики варианты были неплохие, но Дзюба их сразу отмел.

Что за варианты? Греция, Турция... Из топ-5 интереса к нему не было. Там мало кто хочет брать футболиста в аренду на четыре месяца. Разве что с правом выкупа — но цена будет явно занижена.

"Зенит" это не устраивало. В РПЛ усиливать конкурентов мы не собирались, а остальные клубы зарплату Дзюбы потянуть не могли. В конце концов уехал в тульский "Арсенал".

"Мы не можем тебя отпустить"? Да не говорил я этого! Я же не хозяин клуба, чтобы такими словами разбрасываться.

Наоборот, в мою задачу входило побыстрее трудоустроить игрока, именно я вел переговоры с "Арсеналом".

Они затянулись, потому что нужно было учитывать интересы и футболиста, и двух клубов. Дальше Дзюба заявил: "У нас произошел резкий разговор, конфликт..."

Тоже не было, конечно, нет! Какой конфликт? Откуда вообще это взял? Да мы говорили-то по телефону раза три. Я рассказывал, какие есть варианты, обсуждали организационные нюансы.

В остальном общение шло через его представителя. Пусть Дзюба воспроизведет наш диалог, люди прочитают и оценят — омерзительно это было или нет», — заявил Малафеев «Спорт-Экспрессу». 0