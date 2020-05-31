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    Месси: Футбол и жизнь уже не будут прежними

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился своим мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на футбол и жизнь.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «У многих из нас нет понимания, каким будет мир после всего этого. Людям пришлось очень трудно и не только из-за изоляции и всей этой ситуации, которая застала нас врасплох. Особенно тяжело было тем, кто потерял родственников и друзей и даже не смог с ними нормально попрощаться. Нет ничего хуже, чем терять людей, которых ты любишь. Это мне кажется очень несправедливым.

    Футбол уже никогда не будет прежним, но и не только он. Думаю, что и вся жизнь уже не будет той, к которой мы привыкли», — цитирует аргентинца El Pais.

    Напомним, чемпионат Испании возобновится 11 июня. 0

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