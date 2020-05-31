«Сассуоло» намерен сохранить Бога

«Сассуоло» не намерен отпускать из команды полузащитника, сообщает Rai Radio 1.

В услугах ивуарийского футболиста заинтересованы туринский «Ювентус» и «Наполи».

«У него много предложений в Италии и за рубежом. "Сассуоло" приложил много усилий, чтобы подписать с ним контракт, и теперь мы оцениваем ситуацию. Наша цель в том, чтобы сохранить его в клубе, потому что нам нужен клуб, который растет. Иногда можно жертвовать самыми большими именами, но не всегда.

У Бога в дальнейшем всегда будет поддержка со стороны клуба, и для нас будет хорошо, если он будет становиться сильнее. Цель состоит в том, чтобы удержать его», — заявил директор «Сассуоло» Джованни Карневали.

В нынешнем сезоне Бога провел за «Сассуоло» 25 официальных матчей, в которых забил восемь мячей. 0