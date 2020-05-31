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    «Сассуоло» намерен сохранить Бога

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    «Сассуоло» не намерен отпускать из команды полузащитника Жереми Бога, сообщает Rai Radio 1.

    Жереми Бога
    Жереми Бога

    В услугах ивуарийского футболиста заинтересованы туринский «Ювентус» и «Наполи».

    «У него много предложений в Италии и за рубежом. "Сассуоло" приложил много усилий, чтобы подписать с ним контракт, и теперь мы оцениваем ситуацию. Наша цель в том, чтобы сохранить его в клубе, потому что нам нужен клуб, который растет. Иногда можно жертвовать самыми большими именами, но не всегда.

    У Бога в дальнейшем всегда будет поддержка со стороны клуба, и для нас будет хорошо, если он будет становиться сильнее. Цель состоит в том, чтобы удержать его», — заявил директор «Сассуоло» Джованни Карневали.

    В нынешнем сезоне Бога провел за «Сассуоло» 25 официальных матчей, в которых забил восемь мячей. 0

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