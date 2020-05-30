«РБ Зальцбург» — «Аустрию Лустенау»: счет матча 5:0

«РБ Зальцбург»
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Встреча, прошедшая в Клагенфурт-ам-Вертерзе, завершилась со счетом 5:0 в пользу «быков». Голы забили Доминик Собослаи, Доминик Стумбергер (автогол), Ноа Окафор, Маджид Ашимеру и Секу Койта.
«РБ Зальбург» взял Кубок Австрии в седьмой раз в своей истории.
Отметим, что «Аустрия Лустенау» выступает во втором по силе дивизионе Австрии.
Кубок Австрии. Финал
«РБ Зальцбург» — «Аустрия Лустенау» — 5:0 (2:0)
Голы: 19 Собослаи, 2:0 — 21, автогол Штумбергер, 3:0 — 53 Окафор, 4:0 — 65 Ашимеру, 5:0 — 79 Койта