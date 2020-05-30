«РБ Зальцбург» — «Аустрию Лустенау»: счет матча 5:0

разгромилв финале Кубка Австрии по футболу.

Встреча, прошедшая в Клагенфурт-ам-Вертерзе, завершилась со счетом 5:0 в пользу «быков». Голы забили Доминик Собослаи, Доминик Стумбергер (автогол), Ноа Окафор, Маджид Ашимеру и Секу Койта.

«РБ Зальбург» взял Кубок Австрии в седьмой раз в своей истории.

Отметим, что «Аустрия Лустенау» выступает во втором по силе дивизионе Австрии.