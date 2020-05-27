Роббен назвал лучшего тренера за свою карьеру

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и «Баварии»заявил, что в его карьере наиболее важным тренером является

«Гвардиола — лучший тренер в моей карьере. Я его большой фанат. Люблю атакующий футбол, а Пеп является мастером в этом. Он сосредоточен на атаке и полном контроле мяча. Мы работали с мячом на каждой тренировке.

Конечно, мне это нравилось. Мы были на одной волне. Обидно, что мы так и не выиграли с ним Лигу чемпионов. Но травмы, дисквалификации или неудачные решения арбитров привели к тому, что каждый раз мы вылетали в полуфинале.

Мне было 30 лет, когда он возглавил "Баварию". Никогда бы не подумал, что в таком возрасте я смогу прогрессировать. Я научился читать игру еще лучше. Для меня Пеп — лучший тренер в мире. Три года с ним в Мюнхене были чрезвычайно поучительными для меня», — цитирует Роббена Socrates. 0