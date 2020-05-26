Лучший бомбардир «Шальке» выбыл из-за травмы до конца сезона

Полузащитник «Шальке» Суат Сердар выбыл из строя до конца сезона из-за травмы.

«Шальке» в воскресенье уступил на своем поле «Аугсбургу» со счетом 0:3 в 27-м туре чемпионата Германии, Сердар ушел с поля из-за повреждения на 56-й минуте.

«Суат Сердар больше не сыграет за "Шальке" в текущем сезоне. У него частичный разрыв связки коленного сустава, об этом стало известно по итогам медобследования», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Главный тренер команды Давид Вагнер сообщил, что игрок «точно пропустит три-четыре месяца».

В текущем сезоне Сердар забил семь голов в 22 матчах за команду из Гельзенкирхена во всех турнирах. 0