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    Лучший бомбардир «Шальке» выбыл из-за травмы до конца сезона

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    Полузащитник «Шальке» Суат Сердар выбыл из строя до конца сезона из-за травмы.

    Суат Сердар
    Суат Сердар

    «Шальке» в воскресенье уступил на своем поле «Аугсбургу» со счетом 0:3 в 27-м туре чемпионата Германии, Сердар ушел с поля из-за повреждения на 56-й минуте.

    «Суат Сердар больше не сыграет за "Шальке" в текущем сезоне. У него частичный разрыв связки коленного сустава, об этом стало известно по итогам медобследования», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

    Главный тренер команды Давид Вагнер сообщил, что игрок «точно пропустит три-четыре месяца».

    В текущем сезоне Сердар забил семь голов в 22 матчах за команду из Гельзенкирхена во всех турнирах. 0

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