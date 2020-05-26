Хохлов: Искусственно выделять молодым место в основе — зло

Бывший главный тренерподелился мнением о роли молодых футболистов в российских командах.

«Талантливые игроки у нас есть. В этом году молодежь подходит к готовности у одной команды, в следующем — у другой. Единственное чего бы не хотелось — чтобы мы начали искусственно очищать места для молодежи в командах, ожидая, что кто-либо из них в этой ситуации выстрелит.

Должна существовать здоровая конкуренция. Место в составе игрок, молодой он или нет, должен отвоевывать. Должно ли бы доверие к молодым игрокам? Если они этого заслуживают своим трудом — безусловно, должно быть. Но искусственно, вне рамок конкуренции выделять молодым место в основе — это зло.

Если говорить о еврокубках, то в последнее время тут у нас особых результатов и не было. Так что бояться в этом плане нам просто нечего. Если говорить о чемпионате, то нужна грань: если молодые игроки будут попадать в состав, выигрывая конкуренцию или хотя бы будучи на равных с более опытными футболистами, в такой ситуации сильно чемпионат не просядет», — приводит слова Хохлова Rusfootball. 0