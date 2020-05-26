«Айнтрахт» — «Фрайбург»: счет матча 3:3, обзор голов

Франкфуртскийна своем поле сыграл вничью с(3:3) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Счет открыл на 28-й минуте хавбек гостей Винченцо Грифно. На 35-й минуте португальский форвард «Айнтрахта» Андре Силва восстановил равновесия.

Во втором тайме «Фрайбург» вновь вышел вперед — на 67-й гол забил Нильс Петерсен, а на 69-й Лукас Хелер упрочил преимущество гостей.

«Айнтрахт» ушел от поражения в концовке матча. На 79-й минуте гол забил японский хавбек Даити Камада, а три минуты спустя американец Тимоти Чендлер сравнял счет.

«Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги (38 очков), а франкфуртский «Айнтрахт», прервавший серию из пяти поражений — 14-е (29).