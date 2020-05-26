«Айнтрахт» — «Фрайбург»: счет матча 3:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет открыл на 28-й минуте хавбек гостей Винченцо Грифно. На 35-й минуте португальский форвард «Айнтрахта» Андре Силва восстановил равновесия.
Во втором тайме «Фрайбург» вновь вышел вперед — на 67-й гол забил Нильс Петерсен, а на 69-й Лукас Хелер упрочил преимущество гостей.
«Айнтрахт» ушел от поражения в концовке матча. На 79-й минуте гол забил японский хавбек Даити Камада, а три минуты спустя американец Тимоти Чендлер сравнял счет.
«Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги (38 очков), а франкфуртский «Айнтрахт», прервавший серию из пяти поражений — 14-е (29).
Бундеслига. 28-й тур
«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:3 (1:1)
Голы: Грифо, 28 (0:1). Андре Силва, 35 (1:1). Петерсен, 67 (1:2). Хелер, 69 (1:3). Камада, 79 (2:3). Чэндлер, 82 (3:3)«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер (Н`Дика, 90), Туре (Чэндлер, 81), Ильзанкер, Роде (де Гузман, 74), Костич, Торро (Кор, 46), Камада, Дост (Гачинович, 74), Андре Силва«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Абраши (Франц, 87), Грифо (Квон Чхан Хун, 82), Шоллои (Линхарт, 59), Вальдшмидт (Петерсен, 59), ХелерПредупреждения: Вальдшмидт, 19. Роде, 30. Ильзанкер, 67. Гачинович, 90+3