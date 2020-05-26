ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛига чемпионов. Топ-10 тренеров в истории турнира
  • 21:26
    • Гол Киммиха принес «Баварии» победу над «Боруссией» в Дортмунде
  • 23:26
    • «Вольфсбург» разгромил «Байер» в Леверкузене
  • 23:16
    • Серия А согласовала с клубами возобновление чемпионата 13 июня
  • 22:47
    • Джикия: Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от неё отказываться?
  • 22:33
    • Кириленко: Людей раздражает, что врач зарабатывает 20 тыс. рублей, а спортсмен — 20 тыс. долларов
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» ушел от поражения в матче с «Фрайбургом»

    «Айнтрахт» — «Фрайбург»: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Фрайбург Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» (3:3) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет открыл на 28-й минуте хавбек гостей Винченцо Грифно. На 35-й минуте португальский форвард «Айнтрахта» Андре Силва восстановил равновесия.

    Во втором тайме «Фрайбург» вновь вышел вперед — на 67-й гол забил Нильс Петерсен, а на 69-й Лукас Хелер упрочил преимущество гостей.

    «Айнтрахт» ушел от поражения в концовке матча. На 79-й минуте гол забил японский хавбек Даити Камада, а три минуты спустя американец Тимоти Чендлер сравнял счет.

    «Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги (38 очков), а франкфуртский «Айнтрахт», прервавший серию из пяти поражений — 14-е (29).

    Бундеслига. 28-й тур
    «Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:3 (1:1)
    Голы: Грифо, 28 (0:1). Андре Силва, 35 (1:1). Петерсен, 67 (1:2). Хелер, 69 (1:3). Камада, 79 (2:3). Чэндлер, 82 (3:3)«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер (Н`Дика, 90), Туре (Чэндлер, 81), Ильзанкер, Роде (де Гузман, 74), Костич, Торро (Кор, 46), Камада, Дост (Гачинович, 74), Андре Силва«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Абраши (Франц, 87), Грифо (Квон Чхан Хун, 82), Шоллои (Линхарт, 59), Вальдшмидт (Петерсен, 59), ХелерПредупреждения: Вальдшмидт, 19. Роде, 30. Ильзанкер, 67. Гачинович, 90+3
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19-25 мая
  • 25/05/2020 в 22:59
    •
  • Прогноз
  • «РБ Лейпциг» — «Герта»
  • 1.67
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Герта» дать бой «РБ Лейпцигу»?
  • «РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Сможет ли «Унион» прервать серию без побед?
  • «Унион» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Прервет ли «Шальке» серию поражений выездом в Дюссельдорф?
  • «Фортуна» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Левандовски и Хуммельс успели поиграть за оба клуба Футбол Почему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиальноКак родился и укрепился «Классикер»? 05:020
  • 16:02
    • «Ред Булл» и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»
  • 17:06
    • Азмун заявил о желании получить новый вызов
  • 16:16
    • Мозякин подписал новый контакт с «Металлургом»
    Марио Балотелли Футбол Трансферный дайджест. 19-25 маяКуда переберется скандальный форвард, удержит ли «Бавария» канадского вундеркинда, кто претендует на защитника «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:590
  • Экспресс дня

  • «РБ Лейпциг» будет иметь проблемы с «Гертой»?
  • 2.72
    •
  • 23:35
    • «Айнтрахт» ушел от поражения в матче с «Фрайбургом»
  • 23:02
    • Мозгов: То, что у нас не ценят докторов и учителей — это не вина спортсменов
  • 22:24
    • СМИ: НБА может организовать групповой турнир из 20 команд
    Лионель Месси Футбол Горячий июнь. Нас ждет возвращение большого футболаРассказываем о всех возобновляющихся в ближайший месяц европейских футбольных лигах Вчера в 00:520
  • 13:52
    • «Милан» рассказал о травме Ибрагимовича
  • 13:12
    • «Зенит» интересуется нападающим «Херенвена»
  • 21:53
    • «Амьен» присоединился к апелляции по вопросу досрочного завершения сезона Лиги 1
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Энергетик Мары — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ашхабад — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ческе-Будеевице — Слован Либерец
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бохум — Хольштайн
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ганновер — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Спарта — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Уйпешт — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фортуна — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие