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    Хавбек «Урала» ведёт переговоры с «Фулхэмом»

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    Камерунский полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль рассказал о переговорах с «Фулхэмом».

    Петрюс Бумаль
    Петрюс Бумаль

    «Они связались с моим агентом. Но мы должны быть терпеливыми, потому что в мире сейчас происходит много всего. Команды не могут принимать решения просто так, им нужно время.

    Они должны знать, кто из футболистов уйдёт. Надеюсь, скоро всё решится благодаря моему агенту, и мы сможем найти что-то интересное.

    Я знаю "Фулхэм", у меня есть друзья, которые там играют. Надеюсь, скоро будет что-то конкретное, но нам нужно подождать. Мы поддерживаем контакт с клубом. Я думаю, что мы сможем подписать контракт.

    Клуб моей мечты — "Челси". Макелеле и Эссьен — те игроки, которые действительно мне нравились. Со времени их выступления я поддерживаю "Челси". Для меня это лучший клуб», — приводит слова Бумаля «Чемпионат» со ссылкой на Football League World. 0

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