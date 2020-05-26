«Ницца» продлила контракт с голкипером

на своем официальном сайте сообщила о продлении контракта с голкипером

Сроки контракта с 27-летним аргентинцем не уточняются.

«Я очень счастлив остаться в "Ницце". Это лучший выбор для моей карьеры, чувствую себя здесь прекрасно. "Ницца" — большой клуб не только во Франции, но и за рубежом, поэтому я решил продлить свое пребывание здесь», — заявил Бенитес.

Аргентинский вратарь выступает в составе «Ниццы» с 2016 года. В минувшем сезоне Бенитес провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов.

По итогам завершившегося досрочно чемпионата Франции «Ницца» с 41 очком заняла шестое место в турнирной таблице. 0