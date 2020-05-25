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    ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА

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    Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о начале совместного с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) поиска возможностей для привлечения зарубежных инвесторов для московского ЦСКА.

    «Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с "Почтой России" о размещении их офиса в бизнес-центре "ВЭБ Арена". Параллельно при помощи наших партнеров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов»,— сказал Шувалов в интервью «РБК-Спорт».

    Председатель ВЭБ.РФ также сообщил, что у президента ЦСКА Евгения Гинера есть право обратного выкупа акций. «Мы договаривались, что входим в этот проект на 3–5 лет»,— добавил он.

    Напомним, сделка по покупке ВЭБом акций футбольного клуба ЦСКА была закрыта в апреле. Госкорпорация приобрела 77,63% акций, став его основным владельцем. 0

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