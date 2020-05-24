«Кельн» — «Фортуна»: счет матча 2:2, обзор голов

Дюссельдорфскаяна выезде сыграла вничью с(2:2) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче открыли гости — на 41-й минуте отличился Кенан Караман, а на 61-й Эрик Томми удвоил преимущество «Фортуны».

«Кельн» ушел от поражения в концовке встречи. На 88-й головой забил французский нападающий Антони Модест, а в компенсированное время (90+1) ворота гостей поразил колумбиец Джон Кордоба.

Отметим, что на 58-й минуте форвард «Кельна» Марк Ут не реализовал пенальти — удар с «точки» парировал вратарь «Фортуны» Флориан Кастенмайер.

«Кельн» занимает 10-е место, набрав 34 очка, а «Фортуна» находится на 16-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги в зоне «стыков» (24 очка).

27 мая состоятся матчи «Хоффенхайм» — «Кельн» и «Фортуна» — «Шальке».