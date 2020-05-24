«Кельн» — «Фортуна»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче открыли гости — на 41-й минуте отличился Кенан Караман, а на 61-й Эрик Томми удвоил преимущество «Фортуны».
«Кельн» ушел от поражения в концовке встречи. На 88-й головой забил французский нападающий Антони Модест, а в компенсированное время (90+1) ворота гостей поразил колумбиец Джон Кордоба.
Отметим, что на 58-й минуте форвард «Кельна» Марк Ут не реализовал пенальти — удар с «точки» парировал вратарь «Фортуны» Флориан Кастенмайер.
«Кельн» занимает 10-е место, набрав 34 очка, а «Фортуна» находится на 16-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги в зоне «стыков» (24 очка).
27 мая состоятся матчи «Хоффенхайм» — «Кельн» и «Фортуна» — «Шальке».
Бундеслига. 27-й тур
«Кельн» — «Фортуна» — 2:2 (0:1)
Голы: Кенан Караман, 41 (0:1). Томми, 61 (0:2). Модест, 88 (1:2). Кордоба, 90+1 (2:2)Нереализованный пенальти: Ут, 58 (вратарь)«Кельн»: Хорн, Хектор, Якобс (Мере, 60), Эхизибуэ (Дрекслер, 60), Борнау, Каттербах (Модест, 60), Лайстнер (Теродде, 90), Кайнц (Реджбецай, 79), Скири, Ут, Кордоба«Фортуна»: Кастенмайер, Йергенсен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Боджек (Соботтка, 73), Моралес, Штегер, Томми (Адамс Нуху, 80), Кенан Караман (Хеннингс, 73), Скрцибски (Циммер, 62)Предупреждение: Соботтка, 90+4