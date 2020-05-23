Деспотович подтвердил свой уход из «Оренбурга»

Нападающийподтвердил, что покинет клуб. Он не будет доигрывать в команде сезон 2019-2020.

Футболист попрощался с клубом в Instagram.

«Спасибо "Оренбургу" за все! Ты останешься навсегда в моем сердце», — написал Деспотович.

28-летний Деспотович перешел в «Оренбург» в 2018 году. В этом сезоне он провел 20 матчей в РПЛ и забил 8 голов.

«Он уже закончил свое выступление там и попрощался с ребятами. Больше его в "Оренбурге" не будет, потому что потом ему придется находится на карантине, и контракт уже закончится. Был ли вариант продлить контракт до конца сезона? Разговоры были, но мы не видим смысла продлевать. Не горит желанием футболист возвращаться», — сказал агент футболиста Юрий Горбенко сайту Sport24.

Контракт форварда истекает 31 мая. 0