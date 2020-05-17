«Уфа» определилась с датой возобновления тренировок

Футболистывозобновят тренировочный процесс 18 мая.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«8 мая мы собираемся, сдаем тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определенными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле», — сказал Газизов/

Также Газизов прокомментировал необходимость проходить карантин для легионеров команды.

«Мы этот момент прорабатывали и сейчас будем продолжать работать над тем, чтобы ребята вернулись и где они будут проходить карантин. Надеемся, что мы сделаем это быстро».

Напомним, исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван 17 марта. 0