«Уфа» определилась с датой возобновления тренировок

Шамиль Газизов
«Уфа»
Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
«8 мая мы собираемся, сдаем тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определенными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле», — сказал Газизов/
Также Газизов прокомментировал необходимость проходить карантин для легионеров команды.
«Мы этот момент прорабатывали и сейчас будем продолжать работать над тем, чтобы ребята вернулись и где они будут проходить карантин. Надеемся, что мы сделаем это быстро».
Напомним, исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван 17 марта. 0