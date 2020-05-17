Руни о Ван Гале: За два сезона работы узнал больше, чем при любом другом тренере.

Бывший форварди ныне игрокподелился впечатлениями от работы с голландским наставником. Он был недоволен увольнением специалиста.

«Я был опустошен после того, как Луи уволили. Я получал огромное удовольствие от работы с ним.

Нам следовало оставить его на третий сезон. Мы стали бы гораздо сильнее.

Я чувствовал, что все становится лучше, что игроки начинают понимать его идеи. За два сезона совместной работы я узнал больше, чем при любом другом тренере.

Вот почему я навеки буду ему признателен. Не только за то, что сделал меня капитаном, но и за веру в меня.

Пускай у нас все равно была не самая сильная команда в АПЛ, мы не могли себе позволить дюжину травмированных игроков. Наш оптимальный состав был достаточно силен, чтобы попасть в топ-4, но из-за травм у нас начались проблемы, потому что общее качество состава было не таким высоким, как прежде.

То время пошло мне на пользу, потому что я решил стать тренером. И в этом смысле работа с Луи неоценима, потому что я многое узнал от него. Я и мечтать не мог о лучшем примере», — цитирует британца The Mirror. 0