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    Руни о Ван Гале: За два сезона работы узнал больше, чем при любом другом тренере.

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    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и ныне игрок «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился впечатлениями от работы с голландским наставником Луи ван Галом. Он был недоволен увольнением специалиста.

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    «Я был опустошен после того, как Луи уволили. Я получал огромное удовольствие от работы с ним.

    Нам следовало оставить его на третий сезон. Мы стали бы гораздо сильнее.

    Я чувствовал, что все становится лучше, что игроки начинают понимать его идеи. За два сезона совместной работы я узнал больше, чем при любом другом тренере.

    Вот почему я навеки буду ему признателен. Не только за то, что сделал меня капитаном, но и за веру в меня.

    Пускай у нас все равно была не самая сильная команда в АПЛ, мы не могли себе позволить дюжину травмированных игроков. Наш оптимальный состав был достаточно силен, чтобы попасть в топ-4, но из-за травм у нас начались проблемы, потому что общее качество состава было не таким высоким, как прежде.

    То время пошло мне на пользу, потому что я решил стать тренером. И в этом смысле работа с Луи неоценима, потому что я многое узнал от него. Я и мечтать не мог о лучшем примере», — цитирует британца The Mirror. 0

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