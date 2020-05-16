Юран: Если бы Смолов устраивал «Боруссию», его бы точно купили

Главный тренер «Химок»поделился мнением о нападающих(«Боруссия») и(«Сельта»).

«Холанд чем-то похож на ван Бастена. Мощный, хорош в подыгрыше. Забивает. Быстро принимает интересные решения, здорово бежит. По крайней мере, пока.

В 19 лет быть на ведущих ролях в Бундеслиге — дорогого стоит. А ведь Холанд еще и в Лиге чемпионов феерит. Это, конечно, о многом говорит.

Если он профессионал, то сильно прибавит. У него организм еще не сформировался. Посмотрим, как он будет выглядеть в 23-24 года.

Но пока перспективы у него невероятные. Он же за ближайшие три-четыре года еще и мясом обрастет, ценнейший опыт приобретет. Заматереет.

Несколько лет назад "Боруссия" интересовалась Федором Смоловым? Знаете, если бы Смолов устраивал "Дортмунд" на 100 процентов, его бы точно купили. Как-то так.

Обычно такие клубы, если реально хотят заполучить исполнителя, его сразу забирают», — сказал Юран «Спорт-Экспрессу». 0