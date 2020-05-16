Тихонов: Возобновление РПЛ не стало для меня сюрпризом

Экс-футболистпрокомментировал решение о возобновлении российской Премьер-лиги.

«Возобновление РПЛ не стало для меня сюрпризом. Я понимал, что все ждут руководства сверху. Все были готовы дальше играть, так что решение ожидаемое. Остановка ФНЛ — это форс-мажор. Из этой ситуации нужно выходить.

Я работал там и знаю, что это такое. Очень много перелетов. Люди не смогут делать это, так как клубы там не летают чартерами. К тому же рейсов стало меньше. Лига видит ситуацию с распространением коронавируса. Наверное, там больше знают, поэтому решили остановить. ФНЛ — очень сложный турнир.

Клубы тратят сутки, чтобы долететь и сыграть. У меня был такой случай. Однажды мы 19 часов добирались из Красноярска в Воронеж, а потом обратно. Через два дня еще матч. Как играть?» — рассказал Тихонов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. 0