Рахимов считает правильной отмену стыковых матчей

Бывший главный тренервысказался об отмене стыковых матчей за право сыграть в РПЛ.

«Решение пожертвовать стыковыми матчами выглядит правильным. Конечно, оно неприятное для клубов, которые могли бы там сыграть. Зато будут спокойнее те клубы, которые займут 13-е и 14-е места. Есть проблемы с командами, которые займут 3-е и 4-е места в ФНЛ. Но жертва была самой маленькой частью, поэтому спортивный принцип сохранен.

Раз принято решение доиграть, то у клубов снизу есть возможность подняться в таблице. Нужно думать о том, как хорошо подготовиться. Есть возможность набрать 24 очка. Мог ли "Чертаново" попасть в стыковые матчи? Непонятно, с кем бы они играли. Плюс стыковые матчи были бы через 1,5 месяца.

Как бы клуб готовился к этим двум матчам, не имея игровой практики в течение 3,5 месяцев. У команд, которые заняли 3-е и 4-е места шансов пройти дальше и подняться в премьер-лигу намного меньше. Исходя из всех этих моментов и было принято решение. Командам было бы сложно готовиться», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

По итогам досрочно завершившегося сезона ФНЛ третье и четвертое место заняли «Чертаново» и «Торпедо». На момент паузы в РПЛ после 22 туроы 13-е и 14-е места занимают «Оренбург» и «Рубин». 0