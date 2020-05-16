«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 34-й минуте открыли гости. Прошла подача с углового во вратарскую «быков», Мануэль Гульде подстроился и пяткой переправил мяч в дальний угол.
Отыгрались хозяева на 77-й минуте. Кампль с левого края навесил в штрафную гостей, Поульсен высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку.
На второй компенсированной минуте гости заработали стандарт на правом фланге. Прошла подача на дальнюю штангу, Хёлер сделал скидку в центр, а Кох в касание вогнал мяч в сетку ворот «Лейпцига». Но арбитр отменил гол после помощи видеоассистента.
После этого матча «Лейпциг» с 51 очком занимает 3-е место в таблице Бундеслиги, а «Фрайбург» на 7-м месте — 37 очков.
Еще в одном матче игрового дня дюссельдорфская «Фортуна» на своем поле разошлась миром с «Падерборном» — 0:0. 0