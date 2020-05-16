«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 26-го тура немецкой Бундеслигина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 34-й минуте открыли гости. Прошла подача с углового во вратарскую «быков», Мануэль Гульде подстроился и пяткой переправил мяч в дальний угол.

Отыгрались хозяева на 77-й минуте. Кампль с левого края навесил в штрафную гостей, Поульсен высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку.

На второй компенсированной минуте гости заработали стандарт на правом фланге. Прошла подача на дальнюю штангу, Хёлер сделал скидку в центр, а Кох в касание вогнал мяч в сетку ворот «Лейпцига». Но арбитр отменил гол после помощи видеоассистента.

После этого матча «Лейпциг» с 51 очком занимает 3-е место в таблице Бундеслиги, а «Фрайбург» на 7-м месте — 37 очков.

Бундеслига. 26-й тур «Лейпциг» — «Фрайбург» — 1:1 (0:1) Голы: Гульде, 34 (0:1). Поульсен, 77 (1:1)«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле (Лукман, 46), Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Нкунку (Шик, 81), Адамс (Забитцер, 69), Поульсен, Вернер«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Хефлер, Шмид (Шлоттербек, 90), Грифо (Хаберер, 68), Шоллои (Хелер, 61), Петерсен (Вальдшмидт, 68)Предупреждение: Шоллои, 24

Еще в одном матче игрового дня дюссельдорфская «Фортуна» на своем поле разошлась миром с «Падерборном» — 0:0. 0