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    Экс-тренер «Зенита» может покинуть «Марсель»

    Футбол Футбол Франции Марсель Зенит
    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш может покинуть свой пост, сообщает RMC.

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    Как передает источник, португальский специалист на этой неделе дважды встречался с президентом клуба, но не получил нужных гарантий, которые считает необходимыми для обеспечения конкурентоспособности клуба в следующем сезоне.

    Известно, что близок к уходу спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета. Уход функционера также может повлиять на будущее тренера.

    Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Марсель» занял второе место и впервые за семь лет пробился в Лигу чемпионов.

    Напомним, что с 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш работал в «Зените», вместе с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. 0

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