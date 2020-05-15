Экс-тренер «Зенита» может покинуть «Марсель»

Главный тренерможет покинуть свой пост, сообщает RMC.

Как передает источник, португальский специалист на этой неделе дважды встречался с президентом клуба, но не получил нужных гарантий, которые считает необходимыми для обеспечения конкурентоспособности клуба в следующем сезоне.

Известно, что близок к уходу спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета. Уход функционера также может повлиять на будущее тренера.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Марсель» занял второе место и впервые за семь лет пробился в Лигу чемпионов.

Напомним, что с 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш работал в «Зените», вместе с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. 0