Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус

Нападающийпосле возвращения в Италию сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, сообщает Football Italia.

После введение карантина шведский нападающий отправился на родину поддерживать форму в расположении «Хаммарбю». На прошлой неделе Ибрагимович вернулся в Италию.

Футболист был отправлен на двухнедельный карантин, но спустя семь дней сдал два теста на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Таким образом Ибрагимович сможет начать тренировки в составе «Милана» вовремя.

Серия А должна возобновиться в июне, однако окончательного решения об этом еще не принято. 0