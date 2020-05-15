Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус

Златан Ибрагимович
globallookpress.com
После введение карантина шведский нападающий отправился на родину поддерживать форму в расположении «Хаммарбю». На прошлой неделе Ибрагимович вернулся в Италию.
Футболист был отправлен на двухнедельный карантин, но спустя семь дней сдал два теста на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Таким образом Ибрагимович сможет начать тренировки в составе «Милана» вовремя.
Серия А должна возобновиться в июне, однако окончательного решения об этом еще не принято. 0