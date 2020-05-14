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    УЕФА не будет требовать четкого плана от чемпионатов к 25 мая

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже не требует предоставить к 25 мая полную информацию о возобновлении сезона-2019/20 и сроках начала сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».

    УЕФА
    УЕФА

    Хотя 27 мая исполком УЕФА должен принять ряд важных решений, для выработки которых требуются данные от федераций, в Ньоне понимают, что не все страны сегодня готовы их предоставить.

    «УЕФА хотел бы получить как можно больше информации к 25 мая. Но мы понимаем, что к тому времени детальных планов может не быть в силу различных ограничений. Тем не менее, УЕФА рассчитывает получить хотя бы некоторые указания относительно возможного прогресса, которого надеются добиться к этой дате национальные ассоциации и лиги», — заявили в организации. 0

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