УЕФА не будет требовать четкого плана от чемпионатов к 25 мая

уже не требует предоставить к 25 мая полную информацию о возобновлении сезона-2019/20 и сроках начала сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс»

Хотя 27 мая исполком УЕФА должен принять ряд важных решений, для выработки которых требуются данные от федераций, в Ньоне понимают, что не все страны сегодня готовы их предоставить.

«УЕФА хотел бы получить как можно больше информации к 25 мая. Но мы понимаем, что к тому времени детальных планов может не быть в силу различных ограничений. Тем не менее, УЕФА рассчитывает получить хотя бы некоторые указания относительно возможного прогресса, которого надеются добиться к этой дате национальные ассоциации и лиги», — заявили в организации. 0