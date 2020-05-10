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    Мусаев выступает за доигровку сезона

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    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что сезон 2019/20 обязательно надо доиграть.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Мы скучаем по футболу, с нетерпением ждем возможности вернуться. "Краснодар" выступает за то, чтобы сезон доиграли. Это даст возможность народу почувствовать то, что все будет хорошо.

    Каждому футболисту выдали задание, их выполнение строго контролируется. Пять футболистов находятся вне территории России. Сейчас игроки будут сдавать повторный тест на вирус, после чего мы будем ожидать окончательного решения РПЛ по текущему сезону.

    Некоторые ребята приезжают и тренируются на базе сами. Надеюсь, что трех недель хватит, чтобы подготовить команду к официальным играм.

    Мне надо сдать экзамены на категорию Pro, чтобы я уже мог без проблем работать главным тренером в клубе из элиты. Положительно настраиваюсь на оставшиеся матчи, но понимаю, что решение о возобновлении сезона во многом будет принято исходя из позиции врачей.

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    • 18 команд в РПЛ? Я не против, так как поддержу большее количество матчей. Если кто-то из футболистов будет против играть, то я не буду ставить его на поле. Буду уважать его решение», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ». 0

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