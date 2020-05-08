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    Ла Лига не подтвердила возобновление чемпионата с 20 июня

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    Ла Лига не подтвердила информацию главного тренера «Леганеса» Хавьера Агирре, заявившего о том, что футбольный сезон в Испании должен возобновиться 20 июня.

    Ла Лига не подтвердила возобновление чемпионата с 20 июня
    Ла Лига не подтвердила возобновление чемпионата с 20 июня

    «Подтвержденной даты возобновления сезона нет. Мы начнем тренировки, а затем будем ждать решения правительства. Мы намерены возобновить сезон в июне, если власти посчитают это возможным», — приводит заявление представителя Ла Лиги Reuters.

    Ранее появилась информация о том, что испанское первенство возобновится 20 июня и завершится 26 июля.

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