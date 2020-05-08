не подтвердила информацию главного тренера, заявившего о том, что футбольный сезон в Испании должен возобновиться 20 июня.

Ла Лига не подтвердила возобновление чемпионата с 20 июня globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Подтвержденной даты возобновления сезона нет. Мы начнем тренировки, а затем будем ждать решения правительства. Мы намерены возобновить сезон в июне, если власти посчитают это возможным», — приводит заявление представителя Ла Лиги Reuters.

Ранее появилась информация о том, что испанское первенство возобновится 20 июня и завершится 26 июля.

Напомним, чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. 4 мая Ла Лига объявила о возможности возобновления тренировок. 0