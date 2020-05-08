У Луки Йовича диагностирован перелом стопы

У нападающего мадридского «Реала»диагностирован перелом правой стопы.

«Во время сегодняшнего осмотра наш медицинский штаб выявил у Луки Йовича внесуставной перелом пяточной кости правой стопы», — говорится в сообщении клубной пресс-службы

Сроки восстановления 22-летнего серба на этот момент неизвестны.

Напомним, после начала пандемии коронавируса Йович проигнорировал необходимость двухнедельного карантина в Мадриде и вернулся в Сербию к своей беременной девушке Софии.

После этого появилась информация, что «Реал» хочет с ним расстаться. 0