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    У Луки Йовича диагностирован перелом стопы

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    У нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича диагностирован перелом правой стопы.

    Лука Йович
    Лука Йович

    «Во время сегодняшнего осмотра наш медицинский штаб выявил у Луки Йовича внесуставной перелом пяточной кости правой стопы», — говорится в сообщении клубной пресс-службы

    Сроки восстановления 22-летнего серба на этот момент неизвестны.

    Напомним, после начала пандемии коронавируса Йович проигнорировал необходимость двухнедельного карантина в Мадриде и вернулся в Сербию к своей беременной девушке Софии.

    После этого появилась информация, что «Реал» хочет с ним расстаться. 0

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