«Барселона» планирует сократить зарплатную ведомость

будет вынуждена серьезно сократить бюджет в связи с паузой из-за пандемии коронавируса, сообщает AS.

Общий бюджет клуба на следующий сезон по сравнению с началом нынешнего уменьшится на 297 миллионов евро — с 1047 млн до 750 млн. Также каталонцы намерены серьезно сократить зарплатную ведомость.

Однако еще неизвестно, каким образом «Барса» планирует сократить зарплаты. Самый легкий вариант — договориться о снижении с игроками, но как это сделать — пока непонятно, поскольку у футболистов есть действующие контракты с прописанными выплатами.

Скорее всего, каталонцы попробуют договориться с игроками, которые получают наибольшие зарплаты, что также будет нелегко.

Кроме того, «Барселона» планирует сократить расходы на всех уровнях. В частности, это коснется расходов на переезды. 0