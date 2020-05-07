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    Футболистам в Южной Кореи рекомендовали молчать во время матчей

    Футбол Коронавирус в спорте
    Руководство высшего дивизиона чемпионата Южной Кореи ввело ряд мер для борьбы с распространением коронавируса во время матчей.

    Футболисты «Чонбука»
    Футболисты «Чонбука»

    Как информирует Goal, боссы лиги запретили футболистам плеваться и пожимать руки во время матчей. Игрокам рекомендовали также не разговаривать друг с другом.

    К тому же, тренерский штаб и персонал команды обязаны использовать перчатки и маски. Перед стартом первенства все игроки сдали тесты на коронавирус, которые будут проводиться в течение всего турнира, в случае положительного результата хотя бы у одного футболиста на двухнедельный карантин отправится весь клуб.

    Матчи корейского чемпионата стартуют 8 мая и будут проходить без зрителей. Турнир будет состоять не из 38, а из 27 туров. 0

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