Футболистам в Южной Кореи рекомендовали молчать во время матчей

Руководство высшего дивизиона чемпионатаввело ряд мер для борьбы с распространением коронавируса во время матчей.

Как информирует Goal, боссы лиги запретили футболистам плеваться и пожимать руки во время матчей. Игрокам рекомендовали также не разговаривать друг с другом.

К тому же, тренерский штаб и персонал команды обязаны использовать перчатки и маски. Перед стартом первенства все игроки сдали тесты на коронавирус, которые будут проводиться в течение всего турнира, в случае положительного результата хотя бы у одного футболиста на двухнедельный карантин отправится весь клуб.

Матчи корейского чемпионата стартуют 8 мая и будут проходить без зрителей. Турнир будет состоять не из 38, а из 27 туров. 0