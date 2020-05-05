Тугарев об интересе «Юве» к Миранчуку: От «Милана» было более конкретное предложение

Полузащитник «Локомотива»поделился мыслями о будущем хавбека железнодорожников

«Верил ли, когда писали про Миранчука в "Юве"? Это правда. У меня есть источники!

Леша — один из самых ярких игроков чемпионата. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то почему бы и нет.

Плюс он сам очень хочет поиграть в Европе. Может, не сразу в таком большом клубе, как "Юве".

Насколько я знаю, более конкретное предложение было от "Милана". Если он решит попробовать, то это будет правильно решение.

Может быть летом он уйдет. С нынешней ситуацией в мире вообще ничего не понятно. Может, клубы вообще прекратят так активно скупать игроков. У европейских команд сейчас одни убытки. Посмотрите на "Барселону".

С другой стороны, есть пример "Ньюкасла" — самый богатый клуб Англии сейчас. Может, Лешу купят, ха-ха!» — заявил Тугарев Sport24. 0