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    Тугарев об интересе «Юве» к Миранчуку: От «Милана» было более конкретное предложение

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    Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев поделился мыслями о будущем хавбека железнодорожников Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Верил ли, когда писали про Миранчука в "Юве"? Это правда. У меня есть источники!

    Леша — один из самых ярких игроков чемпионата. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то почему бы и нет.

    Плюс он сам очень хочет поиграть в Европе. Может, не сразу в таком большом клубе, как "Юве".

    Насколько я знаю, более конкретное предложение было от "Милана". Если он решит попробовать, то это будет правильно решение.

    Может быть летом он уйдет. С нынешней ситуацией в мире вообще ничего не понятно. Может, клубы вообще прекратят так активно скупать игроков. У европейских команд сейчас одни убытки. Посмотрите на "Барселону".

    С другой стороны, есть пример "Ньюкасла" — самый богатый клуб Англии сейчас. Может, Лешу купят, ха-ха!» — заявил Тугарев Sport24. 0

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