Санчо может перейти в «Реал»

Джейдон Санчо Фото: globallookpress.com
Санчо в начале года перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Ему пришлось покинуть «МЮ» из-за конфликта с тен Хагом.
По информации Defensacentral, подписать английского футболиста «Реалу» советуют Джуд Беллингем и бывший главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.
Источник при этом отмечает, что президент «Реала» Флорентино Перес пока не уверен, что в этом есть необходимость.
Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 25 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов.