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    Санчо может перейти в «Реал»

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    Мадридский «Реал» может добавить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в список своих трансферных целей.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    Санчо в начале года перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Ему пришлось покинуть «МЮ» из-за конфликта с тен Хагом.

    По информации Defensacentral, подписать английского футболиста «Реалу» советуют Джуд Беллингем и бывший главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

    Источник при этом отмечает, что президент «Реала» Флорентино Перес пока не уверен, что в этом есть необходимость.

  • Источник: Санчо не вернется в «Ман Юнайтед» ни при каких условиях
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    • Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 25 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов.

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