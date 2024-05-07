Санчо может перейти в «Реал»

Мадридскийможет добавить полузащитника «Манчестер Юнайтед»в список своих трансферных целей.

Санчо в начале года перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Ему пришлось покинуть «МЮ» из-за конфликта с тен Хагом.

По информации Defensacentral, подписать английского футболиста «Реалу» советуют Джуд Беллингем и бывший главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

Источник при этом отмечает, что президент «Реала» Флорентино Перес пока не уверен, что в этом есть необходимость.

Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 25 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов.