Источник: Санчо не вернется в «Ман Юнайтед» ни при каких условиях

Полузащитник, который сейчас выступает за дортмундскую, не вернется в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Санчо не будет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» даже если клуб покинет главный тренер Эрик тен Хаг. У полузащитник случился конфликт с голландским специалистом.

Отмечается, что футболист счастлив в «Боруссии». Руководство немецкого клуба работает над тем, чтобы оставить Санчо в своем составе и на следующий сезон.

Полузащитник пополнил состав «шмелей» по ходу нынешнего сезона. Санчо успел провести 17 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал голевую передачу.