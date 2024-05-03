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    Источник: Санчо не вернется в «Ман Юнайтед» ни при каких условиях

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию», не вернется в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист Патрик Бергер.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    Стало известно, что Санчо не будет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» даже если клуб покинет главный тренер Эрик тен Хаг. У полузащитник случился конфликт с голландским специалистом.

    Отмечается, что футболист счастлив в «Боруссии». Руководство немецкого клуба работает над тем, чтобы оставить Санчо в своем составе и на следующий сезон.

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    • Полузащитник пополнил состав «шмелей» по ходу нынешнего сезона. Санчо успел провести 17 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

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