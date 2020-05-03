Рафаэл: Трент затмит Невилла, если продолжит в том же духе

Защитник «Лиона»оценил игру защитника «Ливерпуля»и сравнил его с бывшим одноклубником по «Манчестер Юнайтед»

«Сегодня я бы выбрал Гари Невилла, но если Александер-Арнолд продолжит в том же духе, он обязательно затмит Гари.

В настоящий момент он просто разрывает Премьер-лигу своими голевыми передачами. Я должен быть честным. Если продолжит, он превзойдет Гари Невилла как футболиста.

Невилл, возможно, не обладал такими же качествами и не делал того, что делает Александер-Арнолд, но он продолжал играть на одном уровне на протяжении 12-13 лет в "МЮ" и сборной.

Я надеюсь, что Александр-Арнолд продолжит играть так хорошо, но не в матчах с "Манчестер Юнайтед", разумеется», — приводит слова Рафаэла Goal.com. 0