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    Рафаэл: Трент затмит Невилла, если продолжит в том же духе

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    Защитник «Лиона» Рафаэл да Силва оценил игру защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда и сравнил его с бывшим одноклубником по «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом.

    Трент Александер-Арнолд
    Трент Александер-Арнолд

    «Сегодня я бы выбрал Гари Невилла, но если Александер-Арнолд продолжит в том же духе, он обязательно затмит Гари.

    В настоящий момент он просто разрывает Премьер-лигу своими голевыми передачами. Я должен быть честным. Если продолжит, он превзойдет Гари Невилла как футболиста.

    Невилл, возможно, не обладал такими же качествами и не делал того, что делает Александер-Арнолд, но он продолжал играть на одном уровне на протяжении 12-13 лет в "МЮ" и сборной.

    Я надеюсь, что Александр-Арнолд продолжит играть так хорошо, но не в матчах с "Манчестер Юнайтед", разумеется», — приводит слова Рафаэла Goal.com. 0

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