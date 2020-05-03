Лебедева: Выход «Ротора» в РПЛ ударит по другим видам спорта в Волгоградской области

Олимпийская чемпионкапрокомментировала выходв российскую премьер лигу.

«Ротор» лидировал в первенстве до того, как турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. Решение ФНЛ завершить сезон досрочно должен утвердить РФС.

«Я считаю, что для Волгоградской области будет большой стресc. "Ротору" надо будет искать другое финансирование.

Привлечь спонсоров очень тяжело. Их и до этого не было в Волгоградской области. Только по мелочам. Например, воду поставляли.

У меня есть опасения, как у представительницы легкой атлетики, что могут пострадать другие виды спорта в нашей области.

Там отщипнули от бюджета, здесь отщипнули. Для "Ротора" это будут копейки, а для нас существенно», — заявила Лебедева в интервью «Спорт день за днем».

На Олимпиаде 2004 года в Афинах Лебедева выиграла золотую медаль в прыжках в длину.

С 2014-го по октябрь прошлого года бывшая спортсменка представляла Волгоградскую областную думу в Совете Федерации. 0