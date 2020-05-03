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    Лебедева: Выход «Ротора» в РПЛ ударит по другим видам спорта в Волгоградской области

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    Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева прокомментировала выход «Ротора» в российскую премьер лигу.

    «Ротор»
    «Ротор»

    «Ротор» лидировал в первенстве до того, как турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. Решение ФНЛ завершить сезон досрочно должен утвердить РФС.

    «Я считаю, что для Волгоградской области будет большой стресc. "Ротору" надо будет искать другое финансирование.

    Привлечь спонсоров очень тяжело. Их и до этого не было в Волгоградской области. Только по мелочам. Например, воду поставляли.

    У меня есть опасения, как у представительницы легкой атлетики, что могут пострадать другие виды спорта в нашей области.

    Там отщипнули от бюджета, здесь отщипнули. Для "Ротора" это будут копейки, а для нас существенно», — заявила Лебедева в интервью «Спорт день за днем».

    На Олимпиаде 2004 года в Афинах Лебедева выиграла золотую медаль в прыжках в длину.

    С 2014-го по октябрь прошлого года бывшая спортсменка представляла Волгоградскую областную думу в Совете Федерации. 0

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