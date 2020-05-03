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    Яннулис: Об интересе «Локо» читал в прессе. Человека, называющего себя моим агентом, не знаю

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    Агент Василис Панагиотакис прокомментировали информацию об интересе к 24-летнему левому защитнику ПАОК и сборной Греции Димитриосу Яннулиссу со стороны «Локомотива».

    Димитриос Яннулисс
    Димитриос Яннулисс

    Ранее в СМИ появились комментарии по этому поводу со стороны некоего Джеки Муала, называющего себе агентом греческого игрока.

    «Первое: я не знаю, кто такой этот Джеки Муал. Он что-то говорил зимой, тогда мы промолчали, но этот человек продолжает давать комментарии.

    Уточните у самого футболиста, кто у него агент. Он меня, кстати, тоже спрашивал об этом Джеки.

    Второе: с футболистом по поводу "Локомотива" никто не общался, к нам обращений не поступало.

    Третье: вы знаете, что владелец ПАОК Иван Саввиди из России. У него наверняка есть прямой контакт с "Локомотивом". Но, повторюсь, до меня информация пока не доходила.

    Господин Муал говорит также об интересе к Яннулису из Франции. Об этом известно уже полтора года, он мог прочитать в прессе. "Ренн" действительно проявляет интерес.

    Послушайте, Димитрис — игрок сборной, конечно, по нему есть предложения. От "Сампдории", "Аталанты", "Вальядолида", "Реала Сосьедад"...

    Но до сих пор ПАОК не планировал продажу. Посмотрим, не изменится ли что-то в связи с пандемией», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    Сам игрок также подтвердил, что не знает человека, называющего себя его агентом.

    «Мой агент действительно Василис Панагиотакис, мистера Муала я не знаю. Об интересе "Локомотива" я читалв газетах, мне лично ничего по этому поводу не говорили.

    Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Самое главное — позиция ПАОК, которую я уважаю. Если клуб решит расстаться со мной, только в этом случае можно будет говорить о моих мыслях на счет будущего», — говорит защитник ПАОК. 0

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