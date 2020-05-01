Три человека в «Кельне» сдали положительный тест на коронавирус

Футбольный клубна своем официальном сайте объявил о положительных тестах на коронавирус у трех сотрудников.

Тестирование прошли все игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба — три теста оказались положительными.

Имена и должности сотрудников не называются, но отмечается, что у них нет никаких симптомов. Все заболевшие сотрудники были помещены на домашний карантин.

Сообщается, что случаи заражения коронавирусом не повлияют на тренировочный процесс.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее сообщила, что власти страны приняли решение об открытии школ и проведении спортивных мероприятий, сроки обсудят 6 мая.

Футбольные соревнования в Германии приостановлены с середины марта как минимум до 30 апреля. Ранее DFL выразила готовность возобновить сезон 9 мая. 0