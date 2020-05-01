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    Аджоев: Самый правильный вариант — фиксация итогов РПЛ по первому кругу

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    Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев высказался свою позицию по поводу досрочного завершения чемпионата России, предложив зафиксировать результаты турнира по итогам первого круга.

    Гурам Аджоев
    Гурам Аджоев

    «Все из-за спортивного принципа. Мое мнение — самый оптимальный и правильный вариант, когда каждый сыграл с каждым хотя бы по разу, неважно — дома или на выезде.

    После 22 туров у кого-то лучше календарь, у кого-то хуже, а мы успели сыграть со всеми лидерами.

    После первого круга "Арсенал" в шестерке? Честно говоря, только вчера об этом узнал. Наша позиция не связана с местом, все дело в спортивном принципе.

    В оставшихся восьми турах таблица могла измениться. Мы уже сыграли со всеми лидерами.

    Шестое место может дать право на выход в Лигу Европы, только в случае, если Кубок отменят или его выиграет "Зенит".

    К тому же участие в еврокубках предусматривает расходы, и к этому надо быть готовым», — сказал Аджоев «Спорт-Экспрессу».

    По итогам первого круга РПЛ лидером был «Зенит» (33 очка), за ним шли «Ростов» и «Локомотив» (по 30 очков), следом — «Краснодар», ЦСКА и «Арсенал».

    Два последних места в таблице занимали «Ахмат» и «Сочи». 0

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