Аджоев: Самый правильный вариант — фиксация итогов РПЛ по первому кругу

Руководитель «Арсенала»высказался свою позицию по поводу досрочного завершения чемпионата России, предложив зафиксировать результаты турнира по итогам первого круга.

«Все из-за спортивного принципа. Мое мнение — самый оптимальный и правильный вариант, когда каждый сыграл с каждым хотя бы по разу, неважно — дома или на выезде.

После 22 туров у кого-то лучше календарь, у кого-то хуже, а мы успели сыграть со всеми лидерами.

После первого круга "Арсенал" в шестерке? Честно говоря, только вчера об этом узнал. Наша позиция не связана с местом, все дело в спортивном принципе.

В оставшихся восьми турах таблица могла измениться. Мы уже сыграли со всеми лидерами.

Шестое место может дать право на выход в Лигу Европы, только в случае, если Кубок отменят или его выиграет "Зенит".

К тому же участие в еврокубках предусматривает расходы, и к этому надо быть готовым», — сказал Аджоев «Спорт-Экспрессу».

По итогам первого круга РПЛ лидером был «Зенит» (33 очка), за ним шли «Ростов» и «Локомотив» (по 30 очков), следом — «Краснодар», ЦСКА и «Арсенал».

Два последних места в таблице занимали «Ахмат» и «Сочи». 0