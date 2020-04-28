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    Виллаш-Боаш: Я не вернусь в АПЛ

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    Главный тренер «Марселя», экс-наставник «Челси» и «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш заявил, что больше не хочет работать в Англии.

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    «Я не вернусь в английскую Премьер-лигу. Да, в этот чемпионат вкладывают много денег, тут лучшие футболисты и команды.

    Тем не менее, мне нравится работать в лиге, которая включает в себя клубы с различными философиями игры. В Англии же все совсем не так», — цитирует тренера Daily Mail.

    Виллаш-Боаш стал главным тренером лондонского «Челси» в 2011 году и проработал в клубе один год. В 2012 году португальский специалист возглавил «Тоттенхэм Хотспур», а в 2014 году Виллаш-Боаш стал главным тренером петербургского «Зенита». 0

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