Виллаш-Боаш: Я не вернусь в АПЛ

Главный тренер «Марселя», экс-наставник «Челси» и «Тоттенхэма»заявил, что больше не хочет работать в Англии.

«Я не вернусь в английскую Премьер-лигу. Да, в этот чемпионат вкладывают много денег, тут лучшие футболисты и команды.

Тем не менее, мне нравится работать в лиге, которая включает в себя клубы с различными философиями игры. В Англии же все совсем не так», — цитирует тренера Daily Mail.

Виллаш-Боаш стал главным тренером лондонского «Челси» в 2011 году и проработал в клубе один год. В 2012 году португальский специалист возглавил «Тоттенхэм Хотспур», а в 2014 году Виллаш-Боаш стал главным тренером петербургского «Зенита». 0