В ФИФА предложили наказывать футболистов за плевки во время матчей

Футболистам могут запретить плеваться на поле во время матчей.

Об этом сообщил председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Хоге, которого цитирует The Telegraph.

«Плевки в футболе — распространенная практика, это очень негигиенично. Поэтому, когда мы вернемся к футболу, думаю, нам нужно избегать этого по максимуму. Вопрос в том, возможно ли это. Может быть, следует показывать игрокам желтые карточки», — сказал Д’Хоге.

«Плевки — хороший способ распространить вирус. Это одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда возобновим сезон. Сейчас я настроен не пессимистично, но скептически», — добавил он.

Напомним, на данный момент в связи с пандемией коронавируса футбольный сезон остановлен в большинстве стран. 0